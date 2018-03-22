9’uncu sınıf meslek liseliler için alan seçimi zamanı... Tercihler ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2018’ yayınlandı. Bu yıl mesleki ve teknik liselerin 9’uncu sınıflarında okuyan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10’uncu sınıfa geçecek öğrencilere yönelik kılavuzda, alan seçimiyle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Buna göre Anadolu teknik ve Anadolu meslek programları alanları ile ilgili tercihler 14-25 Mayıs arasında veli tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. İnternetten başvuru yapamayan veliler, tercih kılavuzunda bulunan formları doldurarak okul idaresine verdiğinde, veli adına okul idaresi tercih işlemini yapacak.

KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca alan/dal açma onayı olan Anadolu meslek ve teknik programının 10’uncu sınıf meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9’uncu sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerle başka okullardan tercih yapanların da olabileceği dikkate alınarak belirlenecek. e-Okul’da meslek alanlarına; Anadolu teknik programlarında her alan için en az bir şube, Anadolu meslek programlarında ise 9’uncu sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için en az 10 öğrencilik kontenjan tanımlanacak. Diğer detaylar ise şöyle:

ANADOLU TEKNİK PROGRAMLAR İÇİN 70 PUAN KOŞULU

- Anadolu teknik programlarına, liselerin 9’uncu sınıfını doğrudan geçen ve yıl sonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilecek. Öğrenciler, 9’uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı derslerinin yıl sonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanacak ve oluşan puanlarına göre yerleştirilecekler.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

- 9’uncu sınıf yıl sonu başarı puanı eşit olanlardan sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilecek.

- Anadolu teknik programı meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebilecek.

- Tematik okullar bünyesindeki Anadolu teknik programlarına öncelikle bu okulun öğrencileri yerleştirilecek, ancak bazı özel şartları taşımaları beklenecek. Boş kontenjan kalırsa diğer okullardan tercih eden öğrenciler alınabilecek.

ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ORTAOKUL PUANI DA ETKİLİ OLACAK

- Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı ile 9’uncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek.

- Anadolu meslek programı meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer liselerde bulunan alanları da tercih edebilecekler. Diğer okullarda bulunan alanları tercih edecek öğrencilerin; ortaöğretime yerleştirme esas puanı, tercih edilen okulların 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki 9’uncu sınıf taban puanına eşit ya da büyük olması gerekiyor

- 9’uncu sınıf öğrencilerinin mutlaka Anadolu meslek programları için tercih yapması gerekiyor. Şartları tutanlar isterse Anadolu teknik programlar için tercihte bulunabilecek. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarından tercih yapılırken ayrı ayrı formlarda en fazla 15’er tercih yapılabilecek. Ayrıca öğrenciler kayıtlı oldukları okulun dışındaki okul ve alanları da nakil şartlarını taşımak şartıyla listelerine ekleyebilecekler.

TERCİHİNE YERLEŞEMEYEN BOŞ KONTENJANA

- Anadolu meslek programlarından tercih yapan öğrenciler bunlara yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okulun 10’uncu sınıf alanlarında boş olan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek.

- Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul’da onaylanacak. Tercihlerde değişiklik veya düzeltmelerin onaylama işleminden önce tamamlanması gerekecek.

- Tercih ve yerleştirmeyle ilgili bilgilendirme ve işlemler http://www.meb.gov.tr ve https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 22 Haziran’da https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sistemi’nden duyurulacak.

Okul, program, alan ve dal tanıtım bilgilerine bu linklerden ulaşılabilir: http://mbs.meb.gov.tr/, http://www.alantercihleri.com