90 kız öğrenci okula döndü

Atatürk Üniversitesi'nin Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ilgaz ve ekibi, çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmeyen ya da az devam eden kız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla ‘Canım Kızım Okulda’ projesini hazırladı.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca finanse edilen 192 bin avro bedelindeki proje kapsamında Ilgaz başkanlığındaki ekip, öncelikle Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde ortaokula gitmeyen ya da devamsızlık yapan yaklaşık 500 öğrenci tespit etti.

Ekiptekiler, mahalle muhtarlarının yardımıyla ikna edilen 150 öğrencinin ailesiyle görüşüp kızların okula devamsızlık nedenleriyle ilgili anket yaptı.

Bu süreçte kızlarını okula göndermeyen ailelerin farkındalık düzeyini artırmak için ‘Kızların eğitimine İslam'ın bakışı’ ve ‘Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve farkındalık’ gibi 20'ye yakın konuda seminer düzenlendi.

Bu seminerler ve yapılan görüşmeler sonucu aileleri ikna edilen 90 kız çocuğu yeniden okula başladı.

Proje koordinatörü de olan Yrd. Doç. Dr. Ilgaz, ortaokul çağındaki kız öğrencilerin okula gitmediğinin tespitiyle bu sorununun önüne geçmek için proje hazırladıklarını belirterek "Eğitim sitemindeki sorunlara baktık ve 500 kızın okula devam etmediğini ya da az gittiğini gördük. Çocukların okula kazandırılması amacıyla Canım Kızım Okulda projemizle Allah'a şükür 90 kızımız okuluna döndü" dedi.

50 KİŞİLİK EKİP AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Ilgaz, projede 30'u üniversitede öğrencisi kızlar olmak üzere aralarında psikolog, sosyolog, din görevlisi, akademisyen ve muhtarlardan oluşan 50 kişilik ekiple görev yaptıklarını aktararak çocuklarını okula göndermeyen aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı.

Belirlenen 500 aileden 150'siyle görüştüklerini söyleyen Ilgaz, "Ziyaretlerde ailelere ve kız çocuklarına anket uygulaması yaptık. Anket sonucunda çocuklarını okula göndermeme sebeplerini ortadan kaldırmaya için ailelere yönelik 20 konuda seminer düzenledik. Bu süreçte bazı kız öğrencilerini de meslek liselerine yönlendirmeye çalıştık" dedi.

Selçuk Ilgaz, amaçlarının kız çocuklarına ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmak olduğunu söyleyerek projeyle fikirleri değişen ailelerdeki 90 kızın okula döndüğünü vurguladı.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULDAN UZAKLAŞMA NEDENLERİ

Ilgaz, anket sonuçlarına göre kız çocuklarının okula gitmeme ya da ailelerince gönderilmeme sebeplerini şöyle sıraladı:

"Maddi imkânsızlıklar, erken yaşta evlilik, veliler için kız çocuklarının ergenlik çağına girmesi ve kız çocuklarının okuma yazma bilmesinin yeterli olması düşüncesi, eğitimde erkek çocuklara öncelik verilmesi, kız çocuklarının evde annelerine yardım etmesinin okuldan önemli görülmesi, eğitim sonrası işsizlik sorunu, kız çocuklarının eğitimi için babası ve çevresinden destek görmemesi ve 'Evlenince kocam bakar, okula gitmek günah' düşüncesi."

AMAÇ TÜM ÖĞRENCİLERİ OKULA KAZANDIRMAK

Projeyle ihtiyaçlı öğrencilere çeşitli yardımlar yapıldığını, hedeflerinin bütün çocukları okula kazandırmak olduğunu söyleyen Ilgaz, "Bu tür projeler, eğitimciler, milli eğitim müdürlükleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleriyle ortaklaşa sürdürülmeli. Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çalışmalarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Projede görev aldığı için mutlu olduğunu söyleyen fakülte öğrencilerinden Seyran Kara ise şunları söyledi:

"Okula gitmeyen kız çocuklarını tespit ettikten sonra ev ziyaretlerinde çok zorluklarla karşılaştık. Erzurum'un soğuk havasında bizi evlerine kabul etmeyen aileler oldu. Yaptığımız anketlerde kızların çoğu okula gitmek istiyor ama maddi nedenler, ailesinin istememesi ya da yanlış düşünceler nedeniyle okula gidemediklerini öğrendik."

Projeye katılan aynı öğrencilerden Hava Şeker ise özverili çalışma yaptıklarına işaret ederek "Anketlerde bazı ailelerin kızlarını okutmak istemediğini, bazı ailelerin ise ekonomik nedenlerle gönderemediklerini fark ettik. Ailelerle yaptığımız görüşmeler ile seminerler sonrası kızların okula devam etmesini görmek bizleri çok sevindirdi" diye konuştu.

Proje sonrası kamu spotu hazırlayan ekiptekiler, anket sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderdi.