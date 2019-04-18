9 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuz üniversiteye rektör atadı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokuz üniversiteye yaptığı rektör atamalarıyla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin 18 Nisan 2019 tarihli sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Karakaş,
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sedat Murat,
- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak,
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli,
- Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Yüksel,
- İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sabahattin Aydın,
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güven Sak,
- Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Paç atandı.
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