8’inci sınıf öğrencisinden mobil ‘Atatürk’ ansiklopedisi
Site ara yüzlerinden, not alma uygulamalarına kadar birçok mobil uygulama geliştiren 8’inci sınıf öğrencisi Can Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bilgilerden oluşan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu bir mobil ansiklopediyi kullanıma sundu.
Android Studio (Kotlin) aracını kullanarak programlama yapan Can Akkoyun, yazılım geliştirmeye 5’inci sınıfta başladığını ve şu an yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Uygulamasına Atatürk-Viki adını veren Akkoyun projeyle ilgili şöyle konuştu:
"5’inci sınıfta yazılım geliştirmeye başladım. Ağabeyim aracılığıyla yazılım dünyasına giriş yapmaya karar verdim. İlk olarak kodlama için gerekli olan algoritma mantığını kavramak gerektiğini öğrendim. Çalışmalarıma internetten araştırma yaparak başladım. Sonucunda java diliyle tanıştım. Daha sonra bu dilin gerçekleştireceğim projeler için yeterli olmadığına karar verdim ve Android Studio üzerinden mobil uygulama geliştirmeye başladım. Birçok uygulama üzerinde çalıştım ve Atatürk ile ilgili bir uygulama geliştirmenin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Tüm uygulamalarıma baktığınızda göreceksiniz ki hepsi farklı tür kullanıcılara hitap ediyor ama Atatürk-Viki dünyadaki tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir uygulama, sanki her tür kullanıcıyı birbirine bağlayan sıkı bir ip gibi, ayrıca Atatürk gibi büyük bir değere her alandan erişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk-Viki projemi tamamladım. Şu anda yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum."
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