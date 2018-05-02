87 ülkenin öğrencisi kültürünü anlattı
87 ülkeden gelen üniversiteliler, düzenlenen ‘Cross Cultural Day’ etkinliğinde kültürlerini tanıttı. Öğrenciler etkinlikte kurulan çadırlarda; geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini ve kültürel özelliklerini anlattı. Gençler ayıca, farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu.
Farklı kültürler ‘Cross Cultural Day’de buluştu. 87 ülkeden öğrencisi olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen Cross Cultural Day’de öğrenciler, ülke çadırlarında kültürlerini tanıtarak, farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Üniversitemizde 87 ülkeden öğrencinin bulunduğu, çok kültürlü bir yapı var. Cross Cultural Day ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak, bakış açılarını zenginleştirmelerini ve birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarını hedefliyoruz” dedi.
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