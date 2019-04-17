81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi
81 ilde yapılan denetim ve kontrollerde, eksikliği tespit edilen 647 okul servisi trafikten men edildi.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetim ve kontrollerde eksikliği tespit edilen 647 okul servisi trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 1262 kişi de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm ilk ve orta okul ile lise ve üniversitelerin önlerinde ve çevresinde bulunan umuma açık yerlerde 11.00 ile 21.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak kontrol ve denetimler yapıldı. 48 bin 576 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 34 bin 259 okul servis aracı kontrol edilirken, 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksiklik tespit edilen 647 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma acık yer kontrol edildi, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Okulların çevresinde bulunan umuma açık yerlerde 1262 aranan kişi yakalandı.
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