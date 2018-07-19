80 öğretmene STEM sertifikası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
İHA
19.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

80 öğretmene STEM sertifikası

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80 öğretmene STEM sertifikası

Bir vakıf üniversitesinin STEM laboratuvarında eğitim alan 80 öğretmene sertifika verildi.

STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında, 80 öğretmene sertifika verildi. Öğrencilerde disiplinlerarası düşünmeyi ve 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan STEM laboratuvarı, üç ayrı grupta 120 saatlik eğitim sonucunda 80 STEM öğretmenine sertifikalarını verdi. ‘Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı' kapsamında 16’ncı dönem eğitimleri tamamlandı. İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz, yaptıkları çalışmalarla STEM eğitiminin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını ve doğru uygulanmasını istediklerini ve bu bağlamda okullarla ve öğretmenlerle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

STEM'in fen bilimleri ile matematik bilgilerinin birarada kullanıldığı bir eğitim yaklaşımı olduğunu belirten Akgündüz şöyle devam etti:
"Günümüzde bu disiplinler birbirinden bağımsız şekilde değil, birbirine bütünleşmiş şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin tasarım odaklı düşünmesini, fen bilgisi ve matematik bilgisini daha sistematik şekilde hafızalarına yerleştirmesini hedefliyoruz. Bunun yanında öğrencilerin, 21’inci yüzyıl becerileri dediğimiz; eleştirel düşünme, iletişim kurma, karmaşık problem çözebilme ve iş birliği yapma gibi çeşitli becerileri de elde etmesini STEM eğitimi sürecinde sağlayabiliyoruz.

Dünyanın eğitimle ilgili trendlerini takip ediyoruz. Bu eğitim trendlerine yönelik projeler hazırlıyoruz. STEM için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. STEM laboratuvarımızda Türkiye'nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu sertifika programı 2015 yılında başladı. 16’ncı sertifika programımızı gerçekleştirerek toplamda 400’den fazla öğretmeni sertifikalandırdık. Bu alanda pek çok çalışmalar ve projeler yürüttük. Bunun yanı sıra öğretmen, öğrenci, özel yetenekliler ve dezavantajlı öğrencilere yönelik STEM, Kodlama, Robotik gibi eğitimlerimiz de var.

STEM ile ilgili en önemli çalışmalarımızdan biri, içinde STEM Öğretmeni Sertifika Programı’nı gerçekleştirdiğimiz bu STEM laboratuvarıdır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada uygulamalı eğitim alıyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz burada aldıkları eğitimi kendi okullarında uygulama şansı yakalıyor. Bu konuda okullarla da çalışıyoruz.

STEM NEDİR?
Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM, fen bilimleri ve matematik bilgisini mühendislik ve teknoloji ile entegre ederek öğrencilere vermeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımı. Türkiye'de de bu eğitim sistemi alanında önemli çalışmalar yürütülüyor.

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