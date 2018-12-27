8 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekiz üniversiteye rektör atadı. Atamalarla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sekiz üniversiteye yaptığı rektör atamalarıyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.
Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle