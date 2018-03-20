8 milyon yıllık fosillerle ders işlediler

Öğrencilere müzeyi tanıtmak ve kültür bilinci oluşturmak amacıyla yürütülen çalışma sonucunda Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler, müzedeki ziyaretlerinin ardından oluşturulan sınıfta ders gördü.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Nazlı Barış, öğrencilerinin bireysel yeteneklerini fark etmeleri için müzede ders işlediklerini söyledi.

Öğrencileriyle birlikte müzeyi gezdiklerini ve daha sonra konuyla alakalı ders işlediklerini anlatan Barış, "Müzede yapmak istediğimiz derste paleontoloji konusunu işlemeye karar verdik. Burada öğrencilerimiz bir paleontoloğun nasıl çalıştığını görmesini istedim. Paleontoloji alanındaki çalışmalarla hangi sonuçların elde edilebileceğini, nerelerde çalışılabileceğini görmelerini ve bu bilimi tanımalarını istedim. Bu sayede varsa bu alana ilgileri bu alanda yapacakları çalışmalara öncü olmayı da amaçladık" dedi.

Çankırı'da Çorak Yerler Kazı Alanı olmasının öğrencileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Barış, "Öğrencilerimiz de bu alanda proje yürütmek istediklerinde bizler onlara destek olmakla görevliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmek adına bugün dersimizi burada işliyoruz. Müze yetkililerine de bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

‘MÜZEDE DERS DAHA EĞLENCELİ’

6’ncı sınıf öğrencisi Ahmet Buğra Bozbıyık, tarihte hangi türde canlıların yaşadığını ve yapılarının nasıl olduğunu burada görerek öğrendiklerini söyledi. Derste anlatılanları müzede gördükleri için akılda daha kalıcı olduğunu anlatan Bozbıyık, fosilleri gördükçe heyecanlandığını derslerinin güzel geçtiğini belirtti.

Öğrencilerden Neval Begüm Can ise müzede yaptıkları dersin daha eğlenceli olduğunu, anlatılanların akılda kalıcılığının daha fazla olduğunu söyledi.