Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>8 milyon yıllık fosillerle ders işlediler

    8 milyon yıllık fosillerle ders işlediler

    AA
    20.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Çankırı'da, restorasyonun ardından kapılarını ziyaretçilerine açan, 8 milyon yıllık fosillerle dikkati çeken Çankırı Müzesi'nde öğrenciler ders işledi.

    Öğrencilere müzeyi tanıtmak ve kültür bilinci oluşturmak amacıyla yürütülen çalışma sonucunda Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler, müzedeki ziyaretlerinin ardından oluşturulan sınıfta ders gördü.

    Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Nazlı Barış, öğrencilerinin bireysel yeteneklerini fark etmeleri için müzede ders işlediklerini söyledi.

    Öğrencileriyle birlikte müzeyi gezdiklerini ve daha sonra konuyla alakalı ders işlediklerini anlatan Barış, "Müzede yapmak istediğimiz derste paleontoloji konusunu işlemeye karar verdik. Burada öğrencilerimiz bir paleontoloğun nasıl çalıştığını görmesini istedim. Paleontoloji alanındaki çalışmalarla hangi sonuçların elde edilebileceğini, nerelerde çalışılabileceğini görmelerini ve bu bilimi tanımalarını istedim. Bu sayede varsa bu alana ilgileri bu alanda yapacakları çalışmalara öncü olmayı da amaçladık" dedi.

    8 milyon yıllık fosillerle ders işlediler

    Çankırı'da Çorak Yerler Kazı Alanı olmasının öğrencileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Barış, "Öğrencilerimiz de bu alanda proje yürütmek istediklerinde bizler onlara destek olmakla görevliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmek adına bugün dersimizi burada işliyoruz. Müze yetkililerine de bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    ‘MÜZEDE DERS DAHA EĞLENCELİ’
    6’ncı sınıf öğrencisi Ahmet Buğra Bozbıyık, tarihte hangi türde canlıların yaşadığını ve yapılarının nasıl olduğunu burada görerek öğrendiklerini söyledi. Derste anlatılanları müzede gördükleri için akılda daha kalıcı olduğunu anlatan Bozbıyık, fosilleri gördükçe heyecanlandığını derslerinin güzel geçtiğini belirtti.

    Öğrencilerden Neval Begüm Can ise müzede yaptıkları dersin daha eğlenceli olduğunu, anlatılanların akılda kalıcılığının daha fazla olduğunu söyledi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Müze , DERS , Çankırı Müzesi
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri