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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
26.12.2018 - 11:32, Son Güncelleme:/

8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 ve 9 Aralık tarihlerinde Açıköğretim Lisesi tarafından birçok merkezde gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. Peki, sınavın ardından birçok kişinin gündeminde yer alan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yeni yıl öncesinde açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile birlikte kimlik bilgilerini girerek sonuçlarını görebilecek olan öğrenciler, bu nedenle duyurulara kilitlendi. Peki, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ARALIĞIN İKİNCİ HAFTASI YAPILAN AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak.

8-9 Aralık tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Bu yılın iş takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer vermeyen MEB'in, geçtiğimiz dönemlerde uyguladığı sonuç açıklama takvimi baz alındığında sonuçları 25 Aralık tarihinde açıklanması öngörülüyordu. 

Sonuçların cuma gününe kadar açıklanıp açıklanmayacağına dair kurum tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

GELECEK DÖNEMİN AÖL SINAVI NE ZAMAN?

3 Nisan tarihinde ikinci dönem sonu sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan  MEB, 6-7 Nisan tarihlerinde yurt genelinde sınavın uygulamasını tamamlayacak ve sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklayacak.

3 Temmuz tarihinde ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son AÖL sınavı olan üçüncü dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, 6-7 Temmuz tarihlerinde sınav uygulanacak. 1 Ağustos 2019 ise üçüncü dönem sınav sonuçlarının yayımlanacağı gün olacak.

KAYIT YENİLEME OCAK AYINDA

Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde yeni dönem için kayıt yenileme süreci, 9 Ocak-6 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. Ders seçme ekranı ise 9 Ocak-14 Şubat tarih aralığında açık olacak. 

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