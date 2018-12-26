8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 ve 9 Aralık tarihlerinde Açıköğretim Lisesi tarafından birçok merkezde gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. Peki, sınavın ardından birçok kişinin gündeminde yer alan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yeni yıl öncesinde açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için internet üzerinden araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile birlikte kimlik bilgilerini girerek sonuçlarını görebilecek olan öğrenciler, bu nedenle duyurulara kilitlendi. Peki, 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ARALIĞIN İKİNCİ HAFTASI YAPILAN AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak.
8-9 Aralık tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Bu yılın iş takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer vermeyen MEB'in, geçtiğimiz dönemlerde uyguladığı sonuç açıklama takvimi baz alındığında sonuçları 25 Aralık tarihinde açıklanması öngörülüyordu.
Sonuçların cuma gününe kadar açıklanıp açıklanmayacağına dair kurum tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
GELECEK DÖNEMİN AÖL SINAVI NE ZAMAN?
3 Nisan tarihinde ikinci dönem sonu sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan MEB, 6-7 Nisan tarihlerinde yurt genelinde sınavın uygulamasını tamamlayacak ve sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklayacak.
3 Temmuz tarihinde ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son AÖL sınavı olan üçüncü dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, 6-7 Temmuz tarihlerinde sınav uygulanacak. 1 Ağustos 2019 ise üçüncü dönem sınav sonuçlarının yayımlanacağı gün olacak.
KAYIT YENİLEME OCAK AYINDA
Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde yeni dönem için kayıt yenileme süreci, 9 Ocak-6 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. Ders seçme ekranı ise 9 Ocak-14 Şubat tarih aralığında açık olacak.
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