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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.10.2019 - 17:12, Son Güncelleme:/

7'nci Konya Bilim Festivali başladı 

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 7'nci Konya Bilim Festivali başladı.

7'nci Konya Bilim Festivali başladı 
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin işbirliğiyle Konya Bilim Merkezi'nde bu yıl ‘Sen de yapabilirsin’ temasıyla düzenlenen festivalin açılışı yapıldı. Bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve etkinliklere sahne olan festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik 100'den fazla atölye çalışması yer alıyor. Festival kapsamında, robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler veriliyor. Festival üç gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. 

HELİKOPTER VE EĞİTİM UÇAKLAR İLGİ GÖRÜYOR
Festivalde sergilenen Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları ilgi görüyor. Lazer labirent oyun alanında, lazerlere takılmadan parkuru tamamlayanlara hediyeler veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin açılışında, Konya'nın tarım ve sanayinin yanı sıra bilimin de merkezi olduğunu söyledi. Konya Bilim Merkezi'nde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini anlatan Altay, şöyle konuştu:
"Festivalde 100 alanda bilimsel etkinlik, yarışma, deneyler ve simülasyonlar mevcut. Bu yıl festival çok daha renkli. Atak helikopter ile TB2 SİHA'mız da burada. Gençlerimize burada teknoloji hamlesi konusunda açılımda bulunuyoruz. Festival, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Baykar, MTA ve bilim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde üç gün boyunca uzay ve havacılık, savunma sanayi, robotik ve kodlama, doğa ve tarım konularında katılımcılara önemli etkinlik sunulacak. Sadece Konya'dan değil çevre illerden misafirlerimizi bekliyoruz. Gençlerimize ufuk olacak festival, bu yıl çok daha eğlenceli ve güzel şekilde olacak."

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