7'nci Konya Bilim Festivali başladı
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 7'nci Konya Bilim Festivali başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin işbirliğiyle Konya Bilim Merkezi'nde bu yıl ‘Sen de yapabilirsin’ temasıyla düzenlenen festivalin açılışı yapıldı. Bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve etkinliklere sahne olan festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik 100'den fazla atölye çalışması yer alıyor. Festival kapsamında, robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler veriliyor. Festival üç gün boyunca 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.
HELİKOPTER VE EĞİTİM UÇAKLAR İLGİ GÖRÜYOR
Festivalde sergilenen Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları ilgi görüyor. Lazer labirent oyun alanında, lazerlere takılmadan parkuru tamamlayanlara hediyeler veriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin açılışında, Konya'nın tarım ve sanayinin yanı sıra bilimin de merkezi olduğunu söyledi. Konya Bilim Merkezi'nde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini anlatan Altay, şöyle konuştu:
"Festivalde 100 alanda bilimsel etkinlik, yarışma, deneyler ve simülasyonlar mevcut. Bu yıl festival çok daha renkli. Atak helikopter ile TB2 SİHA'mız da burada. Gençlerimize burada teknoloji hamlesi konusunda açılımda bulunuyoruz. Festival, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Baykar, MTA ve bilim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde üç gün boyunca uzay ve havacılık, savunma sanayi, robotik ve kodlama, doğa ve tarım konularında katılımcılara önemli etkinlik sunulacak. Sadece Konya'dan değil çevre illerden misafirlerimizi bekliyoruz. Gençlerimize ufuk olacak festival, bu yıl çok daha eğlenceli ve güzel şekilde olacak."
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