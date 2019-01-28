77 milyon Euro hibe ile 43 bin kişi yurtdışına gitti
Avrupa Komisyonu’nun yeni yayımladığı, ‘Erasmus+ Programları Yıllık Raporu 2017’ raporuna göre, Türkiye’den 43 bin kişi yurtdışında öğrenme fırsatı buldu. Türkiye’ye Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 77 milyon Euro hibe verildi, 1300 proje hayata geçti.
Avrupa Komisyonu, her yıl yayınladığı raporlarda Erasmus+ katılan ülkelerdeki hareketlilik ile hayata geçen projelerle ilgili verileri paylaşıyor. Buna göre, 2017’de programa 2.6 milyar Euro ayrılırken, Türkiye’ye yaklaşık 77 milyon Euro hibe edildi. Toplamda 797 bin kişi programdan faydalandı, Türkiye’de bu sayıysa 43 bin 97 oldu. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
2.6 MİLYAR EURO EĞİTİME AYRILDI
2017’de Erasmus+ için toplamda 2.6 milyar Euro ayrılırken, 797 bin kişi programdan faydalandı. Avrupa çapında 22 bin 400 proje ile 84 bin 700 organizasyon hayata geçti. Erasmus+ için ayrılan bütçe 2016’ya göre yüzde 13; katılımcı sayısı ise yüzde 10 arttı.
TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 1400 PROJE
Avrupa Komisyonu, ülkelerdeki hareketlilikle ilgili ayrıntılı veriler de paylaştı. 2017’de Türkiye’den 43 bin 97 kişi eğitim, staj, gönüllük gibi Erasmus+ hareketlilik projeleri kapsamında yurtdışında öğrenme fırsatı buldu. Türkiye’ye hibe edilen 77 milyon 730 bin Euro’luk hibenin, 27 milyon 690 bin Euro’su ortak projeler için kullanıldı, 1304 proje hayata geçti.
HİBENİN YÜZDEN 50’DEN FAZLASI YÜKSEK ÖĞRETİME
Türkiye’ye hibe edilen bütçenin yüzde 59’u yükseköğretimdeki hareketlilik ve projeler için kullanıldı. Onu yüzde 22 ile mesleki ve teknik eğitim ile yüzde 10 ile gençlik projeleri takip etti.
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