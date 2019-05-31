75’inde üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans
Edirne’de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç (75), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü üç yılda bitirerek mezun oldu. Törene bastonuyla katılan Kılıç, "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.
Edirne’de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç, 1983’te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemedi. Daha sonra Karabük ile Kırklareli üniversitelerinin tarih ve Türk dili bölümlerini kazanan Kılıç, yine öğrenimini sürdüremedi. Üç yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kayıt yaptıran Kılıç, dört yıllık okulu üç senede bitirerek, mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı.
Törene elindeki bastonuyla çıkan ve arkadaşlarının ‘bastonlu bilge’ diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi:
"İstanbul’da 1983’te üniversiteyi ilk kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011’de Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim için okulu bitiremedim. 2015’de ise Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü’ne yol uzaklığından devam edemedim. 2016’da tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü’nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde dört yıllık üniversiteyi üç yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak."
Şevki Kılıç’ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç ise "Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi ben de takdir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.
Genç öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç’ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevki Kılıç ile öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi.
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