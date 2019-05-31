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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
31.05.2019 - 14:42, Son Güncelleme:/

75’inde üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans

Edirne’de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç (75), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü üç yılda bitirerek mezun oldu. Törene bastonuyla katılan Kılıç, "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.

75’inde üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans
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Edirne’de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç, 1983’te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemedi. Daha sonra Karabük ile Kırklareli üniversitelerinin tarih ve Türk dili bölümlerini kazanan Kılıç, yine öğrenimini sürdüremedi. Üç yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kayıt yaptıran Kılıç, dört yıllık okulu üç senede bitirerek, mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı.

Törene elindeki bastonuyla çıkan ve arkadaşlarının ‘bastonlu bilge’ diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi:
"İstanbul’da 1983’te üniversiteyi ilk kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011’de Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim için okulu bitiremedim. 2015’de ise Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü’ne yol uzaklığından devam edemedim. 2016’da tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü’nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde dört yıllık üniversiteyi üç yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak."

75’inde üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans

Şevki Kılıç’ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç ise "Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi ben de takdir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Genç öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç’ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevki Kılıç ile öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi.

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