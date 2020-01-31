Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 750 engelli öğretmen atanacak. 2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalara başvurular 3 Şubat’ta başlayacak. 7 Şubat’ta sona erecek. Atamalar ise 11 Şubat’ta gerçekleşecek. En çok atama 97 ile sosyal bilgiler; 96 ile felsefe; 95 ile tarih; 70 ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenliklerine yapılacak.