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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
19.08.2019 - 16:15, Son Güncelleme:/

71 yaşında üniversiteli oldu

Konya’da, üniversite sınavından aldığı puanla ön lisans programına yerleşen 71 yaşındaki Hasan Bektaş kaydını yaptırdı. “Okumanın yaşı olmaz” diyen Bektaş iki yıl örgün eğitim görecek.

71 yaşında üniversiteli oldu
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan 71 yaşındaki Hasan Bektaş, aldığı puanla Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu ‘Organik Tarım’ bölümüne yerleşti. Eğitim göreceği okula giden Hasan Bektaş öğrenci işlerinde sırasını bekleyerek kaydını yaptırdı. 1967 yılında mezun olduğu lise diplomasına ait belgeyi ve gerekli evrakları yetkililere teslim eden Bektaş, kayıt evraklarını doldurup eğitim göreceği sınıfları gezdi. Heyecanla sınıf arkadaşlarını bekleyen Hasan Bektaş okumanın yaşı olmadığını söyledi. Hasan Bektaş hayatının bütün dönemlerinde bir üniversite diploması ve üniversite kültürü eksikliğini hissettiğini ve bu eksikliği tamamlamak için okula kaydolduğunu belirtti. Ziraat Mühendisliği hedefiyle girdiği sınavdan aldığı puanla başka bir bölüme yerleşebildiğini ifade eden Bektaş, “Solucan gübresi üretimi yapıyorum. Okuyacağım bölümle ilgili okulunda desteğini alabilirsem solucan gübresinin yaygınlaşmasını sağlayacağım” dedi.

‘OKUMAK HER ZAMAN İYİDİR’
Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, “Okumanın yaşı olmaz. Okumak önemli bir şey. Benim yaşımdaki insanlara da imtihana girin diyemem ama okumak her zaman iyidir. İmtihana girmeye niyetlendiğimde çevremdekiler ve bütün arkadaşlarım sen yaparsın dediler. Bende mahcup olmadım ve kazandım iki sene katlanıp okuyacağım” diye konuştu. Okul kaydının ardından organik üretim yaptığı bahçesine dönen Hasan Bektaş mesleki tecrübelerini öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

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