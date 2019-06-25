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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.06.2019 - 13:05, Son Güncelleme:/

7 yeni fakülte kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 12 üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu.

7 yeni fakülte kuruldu
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;
Antalya Bilim Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi,
Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm Fakültesi,
İbn Haldun ve İzmir Ekonomi Üniversitelerine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüleri,
İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu,
Kırşehir Ahi Evran ve Şırnak Üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Fakülteleri,
Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

ÖZBEKİSTAN'A FAKÜLTE
Ayrıca Özbekistan'ın Buhara şehrinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi kuruldu.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Dini İlimler Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi,
Bartın Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlı Adli Tıp Enstitüsünün adı Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinin adı Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesinin adı Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesinin adı Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirildi.

Ufuk Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu’nun adı da Yabancı Diller Yüksekokulu oldu.

KAPATILAN ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Öte yandan; Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,
İbn Haldun Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve İslami İlimler Enstitüleri,
İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tarsus Üniversitesine bağlı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kapatıldı.

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