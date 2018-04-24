7 ülkenin ‘çocukları’ Alanya’da
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığı işbirliğiyle dün başlayan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’dan çocuklar katıldı. 29 Nisan’a kadar sürecek festivalde, öğrenciler kendi yörelerine ait folklor gösterilerini sundu.
Polonyalı öğrenciler, dans gösterisinden sonra ‘We are the world’ şarkısını söylerek, ‘dünya barışı’ mesajı verdi.
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