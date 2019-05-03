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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.05.2019 - 13:18, Son Güncelleme:/

7 milyondan fazla üniversite öğrencisi var

YÖK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2018-2019 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 740 bin 502 öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerden 7 milyon 134 bin 674'ü devlet; 595 bin 116'sı vakıf üniversitelerinde; 10 bin 712'si de vakıf meslek yüksekokullarında. Üniversitelerde 74 bin 391'i kadın, 91 bin 834'ü erkek olmak üzere toplam 166 bin 225 akademisyen görev yapıyor.

7 milyondan fazla üniversite öğrencisi var
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018-2019 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 158 bin 98 olan akademisyen sayısı bu yıl 166 bin 225'e yükseldi. Akademisyenlerin 26 bin 453'ü profesör, 15 bin 451'i doçent, 39 bin 464'ü doktor öğretim üyesi, 36 bin 461'i öğretim görevlisi, 48 bin 396'sı araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Akademisyenlerin 74 bin 391'i kadın, 91 bin 834'ü ise erkek öğretim üyelerinden oluşuyor. Görev yapan kadın akademisyenlerin 8 bin 356'sı profesör, 6 bin 102'si doçent, 17 bin 112'si doktor öğretim üyesi, 18 bin 291'i öğretim görevlisi ve 24 bin 530'unu da araştırma görevlisi. Erkek akademisyenlerin ise 18 bin 97'si profesör, 9 bin 349'u doçent, 22 bin 352'si doktor öğretim üyesi, 18 bin 170'i öğretim görevlisi ve 23 bin 866'sı ise araştırma görevlisi.

EN FAZLA KAYIT DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 7 milyon 560 bin 371 iken bu yıl 7 milyon 740 bin 502'ye yükseldi. Öğrencilerden 7 milyon 134 bin 674'ü devlet, 595 bin 116'sı vakıf üniversitelerinde, 10 bin 712'si de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenime devam ediyor. Öğrencilerinin 4 milyon 64 bin 516'sı erkek, 3 milyon 675 bin 986'sını kız öğrenciler oluşturuyor. Üniversitelere 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 492 bin 277 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 332 bin 528'i devlet, 156 bin 258'i vakıf üniversitelerinde, 3 bin 491'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

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