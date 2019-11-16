7 milyon öğrenciye ‘teknoloji bağımlılığı’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yılı bütçe sunumundaki verilerden derlenen bilgilere göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ kapsamında öğrenci eğitimleri, bilgilendirme, farkındalık çalışmaları, aile rehberliği, öğretmen eğitimleri ve önleyici rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili okul yöneticilerinden öğretmenlere, öğrencilerden velilere uzanan milyonlarca kişinin bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim alması sağlandı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde 2019'da 645 bin 677 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 131 bin 491 öğrenci ve 2 milyon 195 bin 379 veli ‘sağlıklı yaşam’ eğitimlerine katıldı.

Çağın en önemli problemlerinden biri olarak gösterilen ‘teknoloji bağımlılığı’ konusunda ise 7 milyon 889 bin 426 öğrenciye eğitim verildi. Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımının hem çocukta hem de yetişkinlerde yaratabileceği zararlar, teknolojiyi doğru ve yararlı bir şekilde kullanma, güvenli internet konusundaki bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerden ayrıca 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen ve yönetici yararlandı.

MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMLERİNE 9 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ KATILDI

Tütün bağımlılığı konusunda 393 bin 130 öğretmen ve yöneticiye, 5 milyon 402 bin 319 öğrenciye, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim veren bakanlık, alkol bağımlılığıyla mücadele için de 248 bin 335 öğretmen ve yöneticiyi, 2 milyon 725 bin 961 öğrenciyi, 710 bin 911 veliyi bilgilendirdi. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ise 783 bin 245 öğretmen ve yönetici, 9 milyon 728 bin 981 öğrenci ve 2 milyon 514 bin 398 veli eğitildi.

YAYGIN EĞİTİM KURSLARINDA EN ÇOK AÇILAN KURS PROGRAMI

Öte yandan MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından toplum genelinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 2015'te başlatılan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Kurs Programı’ da yaygın eğitim kurslarında en çok açılan programlar arasındaki yerini aldı. Bu kurs programıyla 81 ilden yetiştirilen toplam 704 formatör öğretmen yardımıyla Türkiye genelinde 32 bin rehber öğretmene bağımlılıkla mücadele eğitimi verilerek uygulayıcı öğretmenler yetiştirildi. Açılan 110 bin 603 kursa 3 milyon 983 bin 22 kişi katıldı.