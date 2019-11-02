7 ile milli eğiti müdürü atandı
Milli eğitim müdürlüklerine atama kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yedi ile milli eğitim müdürü atanırken, dört ilin milli eğitim müdürü ise görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre,
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci,
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hakan Gönen,
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Cengiz Bahçacıoğlu,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İsmail Yapıcıer,
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Aydın Albak atandı.
Öte yandan; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise görevden alındı.
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