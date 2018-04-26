6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda
GeriEğitim 6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
DHA
26.04.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri konusunda yeni bir çalışmayı imzaladığını belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bu yıl beşinci sınıflar için 15 saat ders veriyoruz ama altıncı sınıfların İngilizce müfredatını gözden geçiren yeni bir çalışma grubu başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayısını artıracağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İrfan Okulları İleri Teknoloji Okulları tanıtım programına katıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

Program öncesinde akan Yılmaz, Bilal Erdoğan ve Vali Şahin, ilkokul öğrencilerinin yaptıkları projeleri incelediler.

OKUL VE ÖĞRETMEN AÇIĞI
Bakan İsmet Yılmaz, "Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık ve net söylüyorum Doğu’da ve Güneydoğu’da değil, İstanbul’da. Niçin? Büyük bir göç aldı. Gerçekten yapmış olduğumuz 64 milyar liradan fazla yatırımın da sekizde birinden fazlasını yani 8 milyar liradan fazlasını da İstanbul’a yapmış olmamıza rağmen yinede en büyük derslik açığımız İstanbul’da. Başbakanımızın 'ikili eğitimi kaldırmak lazım' talimatı var, 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin derslik yapılıyor, 11 bin derslik ihtiyacımız var. Onda da inşallah bir seferberlik başlatırsak ikili eğitimi de 2019 yılının sonuna kadar Türkiye’de kaldırırız.

'YIL SONUNA KADAR BU ORANI SIFIRA DÜŞÜRECEĞİZ'
15 yaş üzeri okuma yazma bilmeme oranı yaklaşık dört kat azaldı. 2002’de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 85, bilmeyen yüzde 14.9. 15 yaşın üzerinde olan her yüz kişiden 15 kişi okuma yazma bilmiyor. Şimdi oran yüzde 96. Erkeler de yüzde 99 da, hanımlarda 94, ortalama yüzde 96. TÜİK’in bize verdiği rakamlara göre yüzde 4.2 milyon 4 yüz bin kişi. Okuma yazma seferberliği başlattık. Çok büyük bir mesafe kaydettik. Yıl sonuna kadar bu oranı sıfıra düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri konusunda yeni bir çalışmayı imzaladığını belirten Yılmaz, "Bu yıl 5'inci sınıflar için 15 saat ders veriyoruz ama 6'ncı sınıfların İngilizce müfredatını gözden geçiren yeni bir çalışma grubu başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayısını artıracağız" diye konuştu.

Bakan Yılmaz’ın açıklamalarının ardından İleri Teknoloji Okulları'nın protokol imza töreni gerçekleştirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

6'ncı sınıflara yeni İngilizce müfredatı yolda

GSÜ’ye uluslararası kürsü

Öğrencilerden STEM-Sanat Bineali

10 dakika ders 10 dakika oyun