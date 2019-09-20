61 bin 832 kişi daha üniversiteli

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada sayısal verilere de yer verildi. 71 bin 458 kişinin başvurduğu ek yerleştirmede 61 bin 832 aday daha üniversiteli oldu. Örgün eğitim programlarındaki toplam 129 bin 2 boş kontenjana 48 bin 367 aday yerleşti. 80 bin 635 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisans programlarında 84 bin 45 olan boş kontenjana, 38 bin 321 aday girdi. 45 bin 724 kontenjanın ise dolmadığı görüldü. Vakıf üniversitelerinde ek yerleştirme sonrasında boş kontenjan sayısı, 27 bin 964 oldu. 37 bin 103 olan boş kontenjana sadece 9 bin 139 aday girdi.

DOLULUK YÜZDE 91

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da ek yerleştirmelerle ilgili bir rapor yayımladı. Buna göre, 2017’de programlarda yüzde 76.45 olan doluluk oranı 2018’de yüzde 84.69’a yükseldi. 2019’da ise doluluk oranı artarak yüzde 91.36 oldu. 2017’de 322 bin 14 olan üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı, 2018’de 114 bin 655’e geriledi. 2019’da ise boş kontenjan sayısının 80 bin 635 olduğu görüldü. Önceki yıllarda tercih edilen alanların başında gelen mühendisliklerdeki boşluk, ek yerleştirmeler sonucunda da dolmadı. Mühendislik bölümlerinde toplam 16 bin 327 kontenjan boş kaldı. YÖK raporunda ek yerleştirme sonucundaki kontenjan durumuyla ilgili şu tespite yer verildi: “Yeni sistemle birlikte YKS’nin uygulandığı ilk yıl olan 2018’de boş kontenjanlardaki ciddi orandaki düşüşün 2019’da da devam etmesi rasyonel bir kontenjan planlamasının en önemli göstergesi.”

129 BİN AÇIK KALDI

Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 13 bin 465 aday girdi. Boş kalan açıköğretim programları kontenjanı geçen yıl 62 bin 448 iken, bu yıl 48 bin 673 oldu. Örgün ve açıköğretimde 129 bin 308 kontenjan boş kaldı.

KAYITLAR 23 EYLÜL’DE

m Bir programı kazanan adayların kayıtları üniversiteler tarafından 23-27 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül’de olacak. Kazananların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu sürede kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar haklarını kaybedecek.

15 BİN 573 ADAY LİSANSTA

Salim Ünsal (Eğitimci): Ek yerleştirmede tercih hakkı olan ve yeterli puana sahip bulunan aday sayısının azlığı ne yazık ki kontenjan açıklarını kapatmaya yetmiyor. Örgün programlarda 129 bin kontenjanın ancak yüzde 35’i doldurulabildi. Adayların yüzde 45'inin devlet üniversitelerine yöneldiklerini ancak vakıfta bu oranın yüzde 24’ler düzeyinde kaldığını gördük. Lisans kontenjanlarını tercih edecek adayların yeterli sayıda olmaması nedeniyle ek yerleştirmede bu kontenjanlar yüzde 29 oranında doluluk sağladı, önlisanslarda ise yüzde 43’lük bir doluluğa ulaşıldı. Lisansa 15 bin 573 aday girdi. Genel yerleştirmede iyi puan ve sıraya sahip olanlar, zaten yerleşme sorununu çözdü. Ek yerleştirmenin düşük puan niteliğine sahip adaylar arasında sürdürülen rekabeti düşük bir yarış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ek yerleştirmenin kriterlerini değiştirmediğimiz sürece bu tercih modelinin doluluk sorununa bir çözüm olabileceği kanaatinde değilim.