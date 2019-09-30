60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler
GeriEğitim 60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
30.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:/

60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan eğitim kurumu, Anıtkabir’i ziyaret etti. Kurumun yönetici, öğrenci, veli, öğretmen ve mezunlar Anıtkabir’de bir araya geldi.

60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kurulduğu günden itibaren on binlerce mezun veren Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin 60’ıncı yıl etkinlikleri başladı. Anıtkabir ziyareti; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Heyet Başkanı İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu’nun Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi. Grup, Ata’nın huzuruna çıktıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Mezunlar Derneği’nin düzenlediği 60’ıncı yıl yemeğine Kültür Koleji’nin 60 yıllık tarihinde rol oynamış isimler, okul yöneticileri, mezunlar ve İstanbul Kültür Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Gecede İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, ‘Kültür’ün, yaşayan, değerleri ve ilkeleri olan bir karakter olduğunu belirterek, tüm Kültür Koleji ailesinin 60’ıncı yılını kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Hastane odasında ders veriyor
ÖSYM tarih verdi: ALES/2 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
MEB ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimi verecek
İlham verici akademisyenler ve keşifler