60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler
Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan eğitim kurumu, Anıtkabir’i ziyaret etti. Kurumun yönetici, öğrenci, veli, öğretmen ve mezunlar Anıtkabir’de bir araya geldi.
Kurulduğu günden itibaren on binlerce mezun veren Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin 60’ıncı yıl etkinlikleri başladı. Anıtkabir ziyareti; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Heyet Başkanı İKEK Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu’nun Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi. Grup, Ata’nın huzuruna çıktıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Mezunlar Derneği’nin düzenlediği 60’ıncı yıl yemeğine Kültür Koleji’nin 60 yıllık tarihinde rol oynamış isimler, okul yöneticileri, mezunlar ve İstanbul Kültür Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Gecede İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, ‘Kültür’ün, yaşayan, değerleri ve ilkeleri olan bir karakter olduğunu belirterek, tüm Kültür Koleji ailesinin 60’ıncı yılını kutladı.
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