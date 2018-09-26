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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.09.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

600 binde fazla Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

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MEB verilerine göre, Türkiye genelinde 600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci ders başı yaptı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Eylül 2018 verilerine göre 1 milyon 47 bin eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelindeki 282 geçici eğitim merkezinde 100 bin 678 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temelli eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Türkiye genelinde 600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci ders başı yaptı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Türk eğitim sistemine entegre edilmesi politikası kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Suriyeli çocukların resmi okullara yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 1, 5 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin resmi okullara kayıtları zorunlu tutuldu. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin de yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alındı.

OKULA KAYIT YAPTIRANLARIN SAYISI ARTTI
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Eylül 2018 verilerine göre, 1 milyon 47 bin olan eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak MEB'e bağlı resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Haziran 2018 itibarıyla kitlesel göçle Türkiye'ye gelen 610 bin 278 öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Yeni eğitim öğretim döneminde de 600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci ders başı yaptı. Bu yıl resmi okullara kayıtlarda, Eylül 2018 verilerine göre yüzde 100 artış sağlandı.

Kitlesel göçle Türkiye'ye gelen geçici koruma altındaki Suriyeli ve Iraklı toplam 498 bin 316 öğrenci resmi okullarda Türkçe müfredatla eğitim görüyor. 

ARTIK GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILMAYACAK
Yeni eğitim öğretim döneminde geçici eğitim merkezi açılmayacak. Eylül 2017 verilerine göre 370 olan geçici eğitim merkezi sayısı 282'ye düşürüldü.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin ise yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak bir üst sınıfta resmi okullara kaydedilmesi için karar alındı. Bu kapsamda 21 ildeki 282 geçici eğitim merkezinde 100 bin 678 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görüyor.

SURİYELİLER YOĞUN ŞEKİLDE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Suriyelilere yönelik Türkçe öğretimi ve Uyum Süreci Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere Türk dilinin öğretilmesi ve yaşadıkları psikososyal sorunların giderilmesi amacıyla halk eğitimi merkezleri aracılığıyla Türkçe kursları veriliyor.

e-Yaygın verilerine göre, 2016'da toplam 80 bin 124, 2017'de 55 bin 719, 2018 yılının ağustos ayı itibarıyla da 30 bin 366 Suriyeli kursa katıldı.

Ayrıca bakanlığın yürüttüğü ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 390 bin Suriyeli çocuğa yönelik Türkçe eğitimi vermek üzere 5 bin 600 Türkçe öğreticisi ile 500 rehberlik ve psikolojik danışman, 100 Arapça eğiticisi görevlendirildi. Okullarda 900 temizlik ve 300 güvenlik personeli görev aldı.

13 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ EĞİTİCİDEN DESTEK
Eylül 2018 itibarıyla geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere 12 bin 838 gönüllü Suriyeli eğitici destek veriyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 ilde toplam 20 bin 500 gönüllü Suriyeli eğiticiye üç aşamada temel pedagojik bilgileri içeren hizmet içi eğitim düzenlendi.

MEB, örgün eğitim faaliyetlerinin yanında Suriyelilere yönelik Türkçe öğretimi başta olmak üzere yüzlerce alanda halk eğitim merkezleri bünyesinde kurslar düzenliyor. 2015'ten bu zamana kadar mesleki ve teknik kurslara 60 bin 921, genel kurslara 364 bin 850 olmak üzere toplamda 425 bin 771 Suriyeli kursiyer katılım sağladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması konusunda kendi bütçe planlamaları doğrultusunda faaliyetler yürütülüyor.

MEB ihtiyaçları doğrultusunda UNICEF ile iki yıllık faaliyet planı kapsamında ve UNHCR ile ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık faaliyet planlaması ile faaliyetler gerçekleştiriliyor.

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