6 yılda 826 bin öğrenci kaydını sildirdi ya da dondurdu

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a 2011-2017 döneminde öğretim yıllarına göre ekonomik ve diğer nedenlerle üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısını sordu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın verdiği cevapta şunlar yer aldı: “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazıda, 2011-2017 arasında üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısının 826 bin 59, yeniden öğrenim hayatına başlayan öğrenci sayısının (örgün, açık ve uzaktan öğretim) 403 bin 902 olduğu belirtilmektedir.”