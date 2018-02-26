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    Haberler >Eğitim>6 yılda 826 bin öğrenci kaydını sildirdi ya da dondurdu

    6 yılda 826 bin öğrenci kaydını sildirdi ya da dondurdu

    Gülseven ÖZKAN
    26.02.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine aldığı yanıta göre, 6 yılda 826 bin öğrenci üniversiteden kaydını sildirdi ya da dondurdu.

     Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a 2011-2017 döneminde öğretim yıllarına göre ekonomik ve diğer nedenlerle üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısını sordu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın verdiği cevapta şunlar yer aldı: “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazıda, 2011-2017 arasında üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısının 826 bin 59, yeniden öğrenim hayatına başlayan öğrenci sayısının (örgün, açık ve uzaktan öğretim) 403 bin 902 olduğu belirtilmektedir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Sezgin Tanrıkulu , soru önergesi
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