6 yeni fakülte kuruldu
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre altı fakülte, iki enstitü ve bir yüksekokul kurulurken, beş yüksekokul kapatıldı.
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi, Ardahan Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bingöl Üniversitesi’ne bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.
5 YÜKSEKOKUL KAPATILDI
Söz konusu kararla Ardahan Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi’ne bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Hatay Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
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