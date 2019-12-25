6 fakülte ile 7 enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasıyla ilgili karar, Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat, Bilecik Şeyh Edebali, Bitlis Eren, Doğuş, Fenerbahçe, İstanbul Arel ile Kilis 7 Aralık üniversiteleri bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu. Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi; İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Yalova Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Fakültesi kuruldu.

Öte yandan karar kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat, Bilecik Şeyh Edebali, Fenerbahçe, İstanbul Arel ile Kilis 7 Aralık üniversitelerine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Bitlis Eren ve Doğuş üniversitelerine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir ve Gaziantep üniversitelerine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Trakya Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

BERLİN'DE GÖÇ VE UYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ŞUBESİ KURULACAK

Söz konusu kararla Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü’nün adı Afet Yönetimi Enstitüsü olarak değiştirildi.