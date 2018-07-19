6 bin öğrenci kep attı
Vakıf üniversitesinde 9-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen mezuniyet töreninde, 6 binden fazla öğrenci kep attı.
Bir vakıf üniversitesinde düzenlenen törenle, tüm bölümlerden 6 bin 431 öğrenci mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 9-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan törenlerle 22’nci dönem mezunlarını verdi. Santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenlerin açılış konuşmalarını Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan yaptı.
Öğrencilere başarılarını küçümsememelerini ancak yeterli de bulmamalarını öneren Prof. Dr. Yazgan şöyle konuştu:
'DAİMA ÖĞRENİN'
“Kolay olmayan bir süreci tamamladınız, başarınızı hiçbir zaman küçümsemeyin. Ancak yeterli de bulmayın. Her birinizin daha da iyisini yapacağına inanıyorum. Türkiye’de bu düzeyde eğitim alan ve hayata atılma aşamasına gelen az sayıda nitelikli genç insanlar olduğunuzu unutmayın. Daima öğrenin, daha çok öğrenin, daha iyi öğrenin, sorgulayın, bulduğunuz yanıtları paylaşın. Bilgi, görgü, saygı ve deneyim paylaştıkça artan hususlardır. Akıllıca, içinizden gelerek, doğru yaptığınıza inanarak paylaşın.”
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden bu yıl birincilikle mezun olan isim, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Barış Can oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Mısırlı öğrenci Hesham Moustafa Mohamed Gamaleldin Elsayed okul ikinciliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Berna Şenay ise okul üçüncülüğü elde etti.
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