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    6 bin öğrenci “Çocuklar Susmasın” dedi

    Hürriyet Eğitim
    22.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    6 bin ortaokul ve lise öğrencisi, öğretmen ve yöneticileriyle birlikte, çocuğa yönelik şiddet ve istismara dur demek için bir araya geldi. “Çocuklar Susmasın” diyerek istismara karşı sessiz kalınmaması gerektiği mesajını verdi.

    Çocuğa yönelik şiddet ve istismara dur demek için, İncek Kampüsü stadyumunda toplanan TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın 6 bin öğrencisi, yöneticileri, öğretmen ve çalışanları “Çocuklar Susmasın” dedi. Stadyumda bir araya gelen Ankara Kolej’liler, ellerindeki dövizlerle ‘#Çocuklar Susmasın’ yazısını oluşturarak kitlesel bir harekete imza attı.

    6 bin öğrenci “Çocuklar Susmasın” dedi

    Çocuğa karşı gittikçe artan şiddet, sömürü ve istismarın, geç olmadan önlenmesi, onları korumak için ulusal bir eylem planının acilen hayata geçirilmesi konusunda bizzat çocukların seslerini duyurması amacıyla gerçekleştirilen bu hareket TED Ankara Koleji’nin sosyal medya hesaplarından da #çocuklarsusmasın hashtag’iyle paylaştı.

    6 bin öğrenci “Çocuklar Susmasın” dedi

    Ortaokul ve liseden birer öğrenci, okudukları bildiride, “çocukların güvende olma” ve “istismardan korunma” haklarına dikkat çekerek istismara karşı sessiz kalmamaları gerektiği mesajını verdiler.

    Öğrencilerin okuduğu bildiri şu şekilde:
    “Sevgili Arkadaşlarım,

    6 bin öğrenci “Çocuklar Susmasın” dedi

    Birey olarak birinci görevimiz varlığımızı ve saygınlığımızı korumaktır. Yaşamımız boyunca karşılaşabileceğimiz benliğimize ve kişiliğimize yönelik her türlü sözel ve fiziksel şiddet ve uygunsuz davranış gizli kalmamalı. Böyle bir durum karşısında da sessiz kalmayın. Ne olursa olsun yaşadığımız her türlü sorunu ailemizle, öğretmenlerimizle veya yöneticilerimizle paylaşmalıyız.

    6 bin öğrenci “Çocuklar Susmasın” dedi

    Çocuğun istismarına yol açan davranışlar, hangi nedenle ve kim tarafından sergilenirse sergilensin kabul edilemez. Bunların önlenmesi ancak tüm toplumun farkındalığının artmasıyla mümkün. Bizler de TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın öğrencileri olarak bu önemli konudaki duyarlılığımızı ortak bir sese dönüştürmeyi toplumsal bir görev olarak görüyoruz.

    #ÇOCUKLARSUSMASIN”

    Etiketler: ÖĞRENCİ , ortaokul , lise , TED Ankara Koleji , Çocuklar Susmasın , ÖĞRETMEN
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