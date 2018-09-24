56 yaşında üniversiteli oldu
İstanbul’da yaşayan ve emekli olan 56 yaşındaki Şerif Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Sanata ve resme yıllardır merakı olduğunu belirten Aslan, "Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim" dedi.
Şerif Aslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve üniversiteler tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün öğrencisi oldu. Fakülteye kaydını gerçekleştiren, ve öğrenim göreceği Karaağaç Yerleşkesi’ndeki fakülteyi gezen Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini söyledi. Aslan, geçen yıl başarılı olamadığını ancak sınava bu yıl çok iyi hazırlanarak başarılı olduğunu söyledi.
Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başarıya ulaştığını belirten Şerif Aslan, şöyle devam etti:
"Sanata ve resme geçmiş yıllardan beri süre gelen yoğun bir ilgim ve merakım var. Kendi kişisel çalışma ve sergilerimi yıllardır devam ettiriyorum. Birbirinden farklı türlerde düzenlenen pek çok resim yarışmasında elde ettiğim dereceler var. Güzel sanatlar fakültesine girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim. Sonunda azmederek geçen yıl başarılı olamadığım yetenek sınavında bu yıl başarı yakalayarak kaydımı gerçekleştirdim. Ayrıca, resim yapan neden heykel yapamasın diye düşündükten sonra heykel bölümünü tercih etmeye karar verdim. Burada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. Hayallerimi büyütmeye ve ideallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Trakya Üniversitesi’nde çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum."
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