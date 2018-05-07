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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.05.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

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50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

20 yıl önce Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olan 50 yaşındaki Ayşe Er, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için dört yıl önce yeniden döndüğü üniversitede, arkeoloji bölümünü birincilikle tamamladı.

Sivas Belediyesi'nde çalışan 50 yaşındaki Ayşe Er, üniversite mezunu olmasına rağmen hayalini gerçekleştirmek için başladığı arkeoloji bölümünü, birincilikle bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden 20 yıl önce mezun olan Er, dört yıl önce, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü okumak için yeniden üniversite sınavına hazırlandı. Sınavı kazanan Er, CÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti.

Yeniden üniversite sıralarına dönen Er, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bölümü ve sınıfı birincilikle bitirdi. Er, CÜ Merkez Amfi'de düzenlenen törende diplomasını ve birincilik belgesini Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan'ın elinden aldı. Ayşe Er törende yaptığı konuşmada, hayatının güzel bir dönemini bitirip, yeni bir döneme başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkeolojideki eğitimini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Er, "Bir nebze başarılı olduysam, bunun sebebini arkeolojiye sevgime ve istikrarlı çalışmama borçluyum. Bir gün uyandığımda aklımdan geçen arkeoloji, hayalden çıkıp gerçeğe dönüşecek diye bekledim. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu, her şeye değer" dedi.

50sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi
Arkeoloji bölümüne başladığı yıl, babası Hüseyin Er'in hayatını kaybettiğini annesi Naciye Er'in felçli duruma düştüğünü anlatan Er, "Babamın yüreğimde bıraktığı boşluğu dolduramadım. Şu an burada beni göremeyişinin burukluğunu yaşıyorum. Arkeolojiyi yüreğime kazan babama sesleniyorum; Benim babam olduğun için sana sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Er, başarısında katkısı bulunan akademisyenlere ve arkadaşlarına da teşekkür etti.

Üniversite hayatını devam ettirmeyi arzuladığını belirten Er, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiği Sosyal Hizmetler Bölümü'nü de başarıyla bitirmeyi arzuladığını söyledi.

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