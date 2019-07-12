500 yıllık şatonun geleceğini tasarladılar
Fransa’da bulunan Rönesans Şatosu Chambord’un 500’üncü yılını kutlamak üzere organize edilen yarışmada, Türkiye’den bir vakıf üniversitesi de öne çıktı. Öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte hazırladığı proje, 1 Eylül’e kadar açık kalacak sergide, sanatseverlerle buluşacak. Şatonun geleceğine yönelik tasarımların yer aldığı sergide, biri Türkiye’den olmak üzere dünyadan toplam 18 mimarlık okulu temsil imkânı bulacak.
The Domaine National de Chambord tarafından, ‘Chambord Şatosu’nun, 500’üncü yılı için etkinlik yapıldı. Fransa’da, ‘21. yy’da Chambord nasıl hayal edilebilir?’ fikriyle, ‘Chambord Inachevé’ isimli yarışma düzenlendi. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden beşer öğrenci ile öğretim üyesi sergiye katılmak üzere davet aldı. Fakülte, dünyada davet edilen 18 mimarlık okulundan biri oldu.
PROJE KABUL EDİLDİ
Fransa’da, ‘21. yy’da Chambord nasıl hayal edilebilir?’ fikriyle, ‘Chambord Inachevé’ isimli düzenlenen yarışmaya 50 mimarlık okulunun davet edildi. Katılımcılardan proje sunumu istendi. Bu kapsamda; bilimsellik ve ütopik düşünce bir araya getirilerek, ‘yaşayan bir mirasın güzelliği, çağdaş teknolojiyle en ahenkli şekilde nasıl birleşebileceği’ çalışıldı. Projeler arasından 18’i seçilerek sergiye davet edildi. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden; Merve Akdoğan, Nimet Değertaş, Yusuf Aras Kalkan, Sena Ünal, Selin Alara Bilgin ile öğretim üyeleri; Dr. Öğretim Üyesi Burcu Serdar Köknar, Dr. Öğretim Üyesi Ozan Avcı, Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Özdemir, Ar. Gör. Derya Uzal, Ar. Gör. Beril Sarısakal MEF FADA DesignLab ekibini oluşturdu. Ekibin, ‘Filling in the Blanks’ isimli projesinde; şatonun inşasına başlanıp tamamlanamamış kısımları robotlarca örülen bir lif ormanıyla kaplandı. Bu örüntüde yer alan kabinler, davetli araştırmacı ve sanatçıların üretimi ile tecrübelerine ev sahipliği yaptı. Proje, 1 Eylül’e kadar sergilenecek.
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