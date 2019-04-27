5 üniversiteye rektör atandı
Munzur, Muş Alparslan, Antalya AKEV, İzmir Ekonomi ve Ostim Teknik üniversitelerine rektör atandı. Atamalarla ilgili karar, Resmi Gazete’te yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, beş üniversiteye yaptığı rektör atamalarıyla ilgili kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamile Akgül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Murat Aşkar ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in atandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle