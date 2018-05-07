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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
07.05.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

5 üniversiteye rektör aranıyor... O üniversite de aralarında

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5 üniversiteye rektör aranıyor... O üniversite de aralarında

YÖK’ten yapılan duyuruya göre Gebze Teknik, Muğla Sıtkı Koçman, Recep Tayyip Erdoğan ve Sakarya üniversitelerinin yanı sıra dört akademisyenin öldürüldüğü ve bu nedenle rektörünün istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne de rektör ataması yapılacak. 7 Mayıs’ta başlayan adaylık başvuruları, 18 Mayıs’ta sona erecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), beş üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. YÖK’ten yapılan duyuruya göre, Gebze Teknik, Muğla Sıtkı Koçman, Recep Tayyip Erdoğan ve Sakarya üniversitelerinin yanı sıra dört akademisyeninin 5 Nisan’da öldürüldüğü ve rektörünün istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne de rektör atanacak.

BAŞVURULAR 18 MAYIS’TA BİTECEK
7 Mayıs’ta başlayan rektörlük başvuruları 18 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular 18 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılacak.

PROFESÖR OLARAK EN AZ 3 YIL GÖREV ŞARTI
Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak; rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranacak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değil. Adaylar sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek. Başvuru dilekçesiyle birlikte aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer alacak. Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılabileceği gibi, rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da olabilecek.

 

 

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