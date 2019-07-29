5 soruda lise nakli
İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için birinci nakil dönemi bugün başladı. 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yapılan güncelleme kapsamında öğrenciler, lise diploması alma imkânının tanındığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih edebilecek. Sonuçlar ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. Nakil sürecinden kimler faydalanabilir? Nasıl tercih yapılır? Adayların merak ettiği soruları yanıtladık.
1- Kimler tercih yapabilir?
Daha önce tercih yapmayan, tercih yaptığı halde bir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu beğenmeyenler nakil sürecinden faydalanabilecek. Yerel yerleştirmeyle yerleştiyseniz puanınızın yettiği sınavla alan okulları yazabilirsiniz. Yerelde yerleştiğiniz okulu beğenmediyseniz tekrar yerel yerleştirme tercihinde bulunabilirsiniz. Sınavla alan bir okula yerleştiyseniz, daha yüksek puanlı bir okulu da tercih edebilirsiniz. Pansiyonlu okullar da bu süreçte tercih edilebilir.
2- Başvurular nasıl yapılacak?
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.
3- Kaç okul yazılabilir?
Sınavla alan okullardan üç, yerel yerleştirmeyle alanlardan üç, pansiyonlu okullardan üç tercih yapabilirsiniz. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihinizden birine yerleştiyseniz nakil dönemindeki tercihlerinizde kayıt alanında olma ya da farklı tür tercih etme zorunluluğu yok. Ancak hiçbir yere yerleşemediyseniz nakillerde ilk iki okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilirsiniz. Aynı okul türünden ise (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezleri) en fazla iki okul seçebilirsiniz. Bu süreçte özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri de yapılabilecek.
4- İstenilen okulda boş kontenjan olmalı mı?
Hayır. İstediğiniz lisede boş kontenjan olmasa dahi onu listenize yazabilirsiniz. Çünkü, o okula yerleşen öğrenciler de bu süreçte başka liseye geçebilir, boş kontenjan açılabilir.
5- Nakilde yerleşemezseniz ne olur?
Nakil sürecinde listenize yazdığınız hiçbir okula yerleşemezseniz, ilk yerleştirme sonucu yerleştiğiniz lisede olmaya devam edersiniz.
İKİNCİ NAKİL 5 AĞUSTOS’TA
BİRİNCİ nakil döneminin ardından ikinci bir nakil süreci daha olacak. İkinci dönemde tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
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