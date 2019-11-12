5 futbolcudan tıp öğrencilerine burs
Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yaparak, 50 öğrenciye bir yıllık burs fonu sağladı.
Futbolcular Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi öğrencilerine destek vermek için bir araya gelen futbolcular, vakfa bağış yaparak, 50 öğrenciye bir yıllık burs fonu sağladı.
‘BAŞARI PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR’
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bağış dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Başarı paylaştıkça büyür. Tıbba gönül vermiş ama imkânı olmayan öğrenci kardeşlerimize desteklerini ve geleceği inşa eden bir bilim yuvasına katkılarını asla unutmayacağız."
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