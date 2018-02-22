5 bin ücretli öğretmenin MEB’e alımı komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonu’nda görüşülen torba tasarının 9 maddesi daha kabul edildi. Böylece 5 bin ücretli öğretmen alımı da komisyondan geçmiş oldu. Bu öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanmasında şu şartlar aranacak:

- 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerden, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmesi,

- Öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları,

- KPSS'den belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları.

Yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak. Bu şekilde istihdam edilecek personelin alanları Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek ve sayısı 5 bini geçemeyecek.