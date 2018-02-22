5 bin ücretli öğretmen ataması kesinleşti: Öğretmen adaylarından ‘ayrımcılık’ tepkisi

Atama bekleyen öğretmen adayları gün sayıyor. İlk olarak 20 bin atama olacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada ek 5 bin öğretmenin daha bakanlık kadrosuna alınacağını duyurdu. Bakan Yılmaz, “20 binin üzerine 5 bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını da düşünüyoruz” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ‘torba tasarının’ içinde yer alan bu düzenleme kabul edildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerden başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşıyan, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Bu öğretmenlerin alanları Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek ve sayısı 5 bini geçemeyecek.

EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYANLAR DA ÜCRETLİ ÇALIŞIYOR

Öğretmen atamalarında KPSS sonucuna göre, branşa alınacakların üç katı kadar aday puan üstünlüğüne göre mülakata çağırılıyor. Başarılı olanlar sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapabiliyor. MEB kadrosuna alınmasına karar verilen 5 bin ücretli öğretmen ise bu üç katı kadar aday sıralamasına girmese bile mülakata alınabilecek. Bu karara bazı adaylar tepki gösterdi. Bu adaylardan bazıları eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilerin de ücretli öğretmenlik yaptığını vurgularken, bazıları ise yıllardır KPSS’ye hazırlandığını ve bu uygulamanın haksızlık olacağını savundu.

‘ATAMA BİZİM HAKKIMIZ’

Twitter’da karara tepki gösteren adaylardan bazılarının yorumları şöyle:

Reyhan Sarı: Memleket isterim, öğretmene KPSS ile atama olsun. Memleket isterim ne ücretli, ne geçici, ne de sözleşmeli olsun.

Şevket Enginar: Geçen sene dershanecilere verilen ayrıcalık bu sefer ücretli öğretmenlik yapanlara verilmek isteniyor. Bizler saatler boyunca KPSS’ye hazırlandık bu haksızlık değil mi

Mehmet Alper: KPSS’ye girmiş atama bekleyen yüz binlerce öğretmen varken, KPSS ve mülakatı geçerek göreve başlayan öğretmenlerimiz varken ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe geçirilmesi çok yanlıştır.

Fatma Türkkan: Ücretli öğretmene kadro, KPSS’ye girip atama bekleyenlere haksızlık değil mi?

Kenan33: 5 yıl ücretli de yapsam KPSS ile atanmak istiyorum. Eğitim ile ilgisi, donanımı olmayan insanlar nasıl öğretmen olabilir. Bir sınav var ise herkes girmeli puan üstünlüğüne göre atama yapılmalıdır.

Burcu Tokmak: 5 yıl ücretli çalışanı KPSS olmadan mülakata alırız demek göz göre göre hakka girmektir. Bizler 9 aydır KPSS puanımızla atama bekliyoruz. Asıl atama bizim hakkımızdır.

Merve edebiyatci: Ücretli öğretmenler alınacaksa biz neden KPSS’ye girip yüksek yüksek puanlar aldık?! Atama bizim hakkımız.

Kürşad Akoğlu: Ücretli öğretmenleri mi atamak istiyorsunuz? Tabii ki önce KPSS’ye girecekler. Sonra eğitim bilimleri, sonra alan sınavı, sonra sıralama tutarsa mülakat, sonra atama. Başka türlüsü kul hakkıdır!

Narin Büyüköksüz: Ücretli öğretmene kadro KPPS’ye girip büyük bir emekle çalışıp atama umudunu taşıyan binlerce kişinin hakkına girmekten başka bir şey olamaz.

ATAMA NASIL YAPILIYOR?

2016 yılından itibaren tüm öğretmen atamaları sözleşmeli olarak gerçekleşiyor. KPSS sonucuna göre mülakata çağrılıp, mülakattan 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılıyor ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapabiliyor. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanıyor. Atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebiliyorlar.