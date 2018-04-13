5 adımda LGS başvuru rehberi
Merkezi liseye geçiş sınavı için başvurular, 11 Nisan’da başladı. Sınavla öğrenci alacak 1.366 okulda eğitim almak isteyen adayların başvurularını 18 Nisan’a kadar yapması gerekiyor. Ancak aday ve velilerin akıllarında başvuru süreciyle ilgili birçok soru işareti var.
LGS ile ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Merkezi sınavla 1.366 ortaöğretim kurumu öğrenci alacak. Bu sınavlara girecek öğrenciler için başvuru süreci 11 Nisan'da başladı, 18 Nisan'da sona erecek. Peki öğrenci ve veliler nasıl başvuruda bulunacak? İşte 5 adımda başvuru rehberi:
1- BİLGİLERİNİZDEN EMİN OLUN
TEOG sisteminde 8’inci sınıf öğrencilerinin sınav için başvuru yapmasına gerek yoktu. Ancak yeni merkezi sınav bir seçenek olduğu için bunu yapmalısınız. Öncellikle elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinizin güncel olup olmadığını, okul müdürlüklerinden kontrol ettirin. Burada eksik ya da güncel olmayan bilgileriniz olabilir.
2- OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE VELİNİZLE GİDİN
Hatırlatmakta fayda var. Yeni sistemde merkezi sınava girmezseniz, adrese dayalı sistemle yerleşeceksiniz. Bu nedenle okul müdürlüğüne başvurmalısınız. 18 yaşından küçük olduğunuz için velinizle birlikte giderek, sınava kaydolmak istediğinizi belirtmelisiniz. Zaten okullarda kayıt işlemlerindeki rehberlik okul müdürlüklerine ait. Müdür ve müdür yardımcılarına aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri de açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından takip edilecek.
3- BAŞVURU BELGESİNİ MUTLAKA ALIN
Müdürlük tarafından başvuru işlemi tamamlandıktan sonra velilere bir başvuru belgesi verilecek. Bu belgeyi almayı unutmayın ve üzerindeki bilgilerinizi anne-babanızla kontrol edin.
4- YURTDIŞINDAKİ ADAYLAR KONSOLOSLUKLARA BAŞVURACAK
Yurtdışında e-Okul’a kayıtlı olmayan bir okuldaysanız, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne göre denkliğinizi yaptıktan sonra başvurunuzu, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları’na yapmalısınız. Yurtdışında MEB’e bağlı olmayan okullardan sınava girmek istiyorsanız, kılavuzdaki ‘Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu’nu eksiksiz, doğru doldurun. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatın. Tüm bu işlemleri velilinizle birlikte yapmalısınız.
5- SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ ALMAYI UNUTMAYIN
TEOG’da öğrenciler kendi okullarında iki dönem sınava giriyordu. Ancak yeni sistemde, okullar değişecek. Bu nedenle sınav giriş belgeleri çok önemli. Çünkü bu ve geçerli bir kimliğiniz olmadan sınava giremeyeceksiniz. Eğer bu belgeyi okul müdürlüğünden aldıktan sonra kaybedersiniz, yenisini isteyebileceksiniz. Sınav giriş belgeleri, 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınav ise 2 Haziran’da.
|Başvuru tarihi:
|11-18 Nisan
|Sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi:
|22 Mayıs
|Sınav tarihi:
|2 Haziran
|Sınav sonuçlarının ilanı:
|22 Haziran
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