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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
16.07.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

400 üniversiteliye burs

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400 üniversiteliye burs

Sabancı Vakfı, üniversite öğrencilerinin başarıya teşvik edilmesi hedefiyle başlattığı burs programında, yeni kayıt yaptıran 400 öğrenciye burs verecek.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim yılında lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak.

Her yıl 400'ü yeni olmak üzere toplamda 1.500'e yakın öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 44 yılda 45 binden fazla öğrenciye burs verdi. Üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar süren burslar, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay boyunca nakit ödeme şeklinde veriliyor.

Geri ödeme yükümlülüğü bulunmayan burslar, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 500 lira, ön lisans öğrencileri için aylık 230 liraydı. 2018-2019 yılı burs tutarları ise Eylül ayında belirlenecek.

YENİ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE 4 FARKLI TİP BURS PROGRAMI
Üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı sunan vakıf, 'Üniversiteye Giriş Bursu'nu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) vakıf tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak, burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere verecek.

'Kalkınmada Öncelikli İller Bursu', vakıf tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayıp, YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde olan ve burs kontenjanı tahsis edilerek, üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye verilecek.

'Sabancı Vakfı-Vista Bursu' ise burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı iki yıllık 'Turizm ve Seyahat Hizmetleri' ile 'Turizm ve Otel İşletmeciliği' bölümlerine ve belirlenen lise diploma notuyla yerleştirilen öğrencilere sunulacak.

Ayrıca 'Engelli Öğrenciler Bursu', görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, YKS'de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde olan ve yurtiçindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen her gruptan beşer öğrenci de burs almaya hak kazanacak.

BURS BAŞVURULARI ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK
Vakfın burslarına, üniversitelerin burslarla ilgili birimlerinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle başvuru yapılabiliyor. Belirtilen şartlara uygun öğrencilerin burs başvurularını, kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri ya da burs ofislerine, üniversitenin belirlediği tarihlerde teslim etmeleri gerekiyor.

Burs başvuru tarihleri için öğrencilerin üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıktan sonra duyuruları takip etmeleri öneriliyor. 

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