400 öğretmen ve akademisyenle eğitim sempozyumu

Türkiye’nin dört bir yanından 400 öğretmen ve akademisyen Tarsus’ta bu yıl beşinci kez düzenlenen ‘Eğitim Sempozyumu’nda biraraya geldi. Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları tarafından organize edilen sempozyum bu yıl “Öğren, Öğret, Aydınlat” sloganıyla hazırlandı. Etkinliğin açılış konuşmasını Özel Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu ve Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü Ayfer Aydın yaptı.

ÖĞRETMENLER, EĞİTİMDE TOPLUMUN ÖNÜNDE OLMALI

Özyürekoğlu ve Aydın, yaptıkları konuşmada, hangi meslek grubunda olursa olsun her bireyin yetişmesinde öğretmenlerin izi olduğunu, bu nedenle öğretmenlerin eğitim anlamında toplumun hep önünde olması gerektiğini vurguladı. Yapılan konuşmalarda, öğrencilere 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin eğitim alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeleri, reformist ve inovatif olmaları gerektiği belirtildi. Açılış törenine katılan Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı da öğretmenliğin zor ve fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

40 FARKLI OTURUM

Sempozyumun konuk konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Serkan Karaismailoğlu, ‘Nöro-Öğretmen’ başlığı altında bir sunum yaptı. Karaismailoğlu sunumunda öğrenmenin duygusal yönünü ve konuyla ilgili güncel araştırma sonuçlarını paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan 40 eş zamanlı oturumda eğitimciler, Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptı. Sempozyuma okul öncesi, ilk ve ortaokul kademeleri, üniversitelerin idareci ve akademisyenleriyle üniversite öğrencileri katıldı. Eğitimciler, Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının sergilendiği teknoloji koridorunu da ilgiyle ziyaret etti.