Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>400 öğretmen ve akademisyenle eğitim sempozyumu

    400 öğretmen ve akademisyenle eğitim sempozyumu

    Hürriyet Eğitim
    29.03.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerle akademisyenlerin katıldığı ‘Eğitim Sempozyumu’nun beşincisi Tarsus’ta yapıldı. 400 öğretmen ve akademisyenin katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin eğitim sorunları ve kaliteyi artırma yolları tartışıldı. Sempozyumda 40 eş zamanlı atölye düzenlendi. Eğitimciler Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptı.

    Türkiye’nin dört bir yanından 400 öğretmen ve akademisyen Tarsus’ta bu yıl beşinci kez düzenlenen ‘Eğitim Sempozyumu’nda biraraya geldi. Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları tarafından organize edilen sempozyum bu yıl “Öğren, Öğret, Aydınlat” sloganıyla hazırlandı. Etkinliğin açılış konuşmasını Özel Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu ve Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü Ayfer Aydın yaptı.

    ÖĞRETMENLER, EĞİTİMDE TOPLUMUN ÖNÜNDE OLMALI
    Özyürekoğlu ve Aydın, yaptıkları konuşmada, hangi meslek grubunda olursa olsun her bireyin yetişmesinde öğretmenlerin izi olduğunu, bu nedenle öğretmenlerin eğitim anlamında toplumun hep önünde olması gerektiğini vurguladı. Yapılan konuşmalarda, öğrencilere 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin eğitim alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeleri, reformist ve inovatif olmaları gerektiği belirtildi. Açılış törenine katılan Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı da öğretmenliğin zor ve fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

    40 FARKLI OTURUM
    Sempozyumun konuk konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Serkan Karaismailoğlu, ‘Nöro-Öğretmen’ başlığı altında bir sunum yaptı. Karaismailoğlu sunumunda öğrenmenin duygusal yönünü ve konuyla ilgili güncel araştırma sonuçlarını paylaştı.

    Açılış konuşmalarının ardından başlayan 40 eş zamanlı oturumda eğitimciler, Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptı. Sempozyuma okul öncesi, ilk ve ortaokul kademeleri, üniversitelerin idareci ve akademisyenleriyle üniversite öğrencileri katıldı. Eğitimciler, Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının sergilendiği teknoloji koridorunu da ilgiyle ziyaret etti.

    Etiketler: Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu , Eğitim Sempozyumu
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri