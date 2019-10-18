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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.10.2019 - 17:02, Son Güncelleme:/

400 genç, 400 saat konuşacak

 Dünyanın köklü üniversitelerinde iki yüz yıldır süren ve ‘Liderlerin oyunu’ olarak bilinen ‘Münazara Turnuvası’, 19-21 Ekim tarihlerinde yapılacak. ‘Liselerarası Çaylaklar Münazara Şampiyonası’nda dört yüz genç aralıksız dört yüz saat konuşacak.

400 genç, 400 saat konuşacak
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‘Liderlerin oyunu’ olarak bilinen münazara tartışmaları, dünyada iki yüz yıldır Oxford, Harvard, Cambridge gibi üniversiteler başta olmak üzere köklü lise ve üniversitelerde uygulanıyor. Herhangi bir konuda zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasıyla gerçekleşen münazarada amaç dinleyenleri ikna etmek.

Maltepe Üniversitesi, ağustos ayında düzenlediği ‘Türkiye Münazara ve Hitabet Kampı’nın ardından bu kez Münazara Hitabet Derneği ile birlikte ‘Liselerarası Çaylaklar Münazara Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Üniversite kampüsünde 19-21 Ekim tarihleri arasında kesintisiz sürecek turnuvaya, Türkiye’nin dört bir yanından iki yüzü aşkın takım katılacak. Turnuva kapsamında dört yüz genç elli salonda aralıksız dört yüz saat konuşacak.

‘HER DÜŞÜNCEYE FIRSAT VERİYORUZ’
Turnuvayla ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Aysun Albay, “Maltepe Üniversitesi’nde gençlere konuşmaları için ev sahipliği yapıyoruz. Her düşünceye fırsat veriyoruz. Kürsüyü onlara bırakıyor ve konuşmalarını sağlıyoruz. Üniversitenin ifade özgürlüğüne, argümantasyona, bilimselliğe verdiği değer ortaya çıkıyor. Gençlere hadi kendi hikayeni anlat diyoruz” belirlemesinde bulundu. Turnuva kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen öğrencilere üç gün boyunca ev sahipliği yapacaklarını anlatan Albay, öğrencileri kampüs içindeki otelde ağırlayacaklarını, takımların 1.600 ve 350 kişi kapasiteli salonlarla en küçüğü 60 kişilik sınıflarda münazaralar yapılacağını söyledi.

‘HADİ KÜRSÜ SENİN!’
Turnuvanın kurallarını anlatan Münazara ve Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit ise münazarayı kurallı bir tartışma oyunu olarak tanımladı. Yiğit, Türkiye’de düzenledikleri münazara yarışmalarında İngiliz parlamenter sistemi formatını uyguladıklarını, ‘hükümet’ ve ‘muhalefet’ olarak ayrılan takımların yarışmaya 15 dakika kala öğrendikleri konularda tartıştıklarını belirtti. Yarışmalarda ‘Türkiye-NATO ilişkileri’, ‘Kadın hakları’ gibi başlıkların yanı sıra, daha güncel başlıkların da münazara konusu yapıldığını söyledi.

Yarışmalarda gençlerin telefon veya bilgisayar kullanamadığına dikkat çeken Yiğit, şu bilgileri verdi:

“Yarışmalar eleme usulü değil puan toplamaya göre yapılıyor. Bir turnuvada en az altı münazara yarışmasına çıkıyorlar. Gençler yarışmalara katılmak için gündemi takip ediyor, hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler bağlamındaki güncel oluşumları öğrenmeye çalışıyor, film, belgesel izliyor, gündemi takip ediyor.

MÜNAZARININ DÖRT KİLİDİ
Genel Kültür: Münazaraların katılımcılara dört temel katkısından ilki genel kültür. Gençler, bu sayede dünya sorunlarını, küresel ısınmadan ekonomiye, işsizlikten çocuk-kadın haklarına kadar pek çok konuyu öğreniyor.

Hitabet ve Özgüven Artışı: Münazaralara katılan gençler en az elli kez kürsüye çıkıyor. Bir başkasını ikna etmeye çalışırken hitabet yetenekleri ve özgüvenleri artıyor.  Ortalama bir Türk genci ise tüm hayatı boyunca en fazla 4-5 kez kürsüye çıkıp, konuşma yapıyor.

İkna Becerileri Artıyor: Gençler bu yarışmalarla inanmadıkları fikirleri de savunarak karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Bu da gelecekte hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerine çok yarar sağlar. Çünkü daha içerikli konuşuyorlar. Fikirlerinin mutlaka dayanak noktası oluyor. Boş konuşmayı bırakıyorlar.

Empati Kültürü: Sloganımız ‘Her düşünceye bir şans ver’. Karşı tarafın da haklı olabileceğini, kendileri de o tarafa geçip savundukları için fark ediyorlar. Bu da empati yeteneklerini çok geliştiriyor. Genç münazaracılar, birbirlerini aşağılamayan, iyi dinleyen, haklarına saygı gösteren kişiler oluyor.

BAĞIRAN, KAVGA EDEN YARIŞMACI YOK
Münazaraların toplumsal huzur ve barışa ciddi katkısı oluyor. 15 yıldır katıldığım üç yüzün üzerinde turnuvada bugüne kadar hiç birbirine bağıran, kavga eden bir tartışmacı görmedim. Tartışma kültürü ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden biri. Dünyada Gandhi, Mandela, Tony Blair, Bill Clinton, Margaret Thatcher gibi liderlerin yanı sıra siyasetle ilgilenmek isteyen, gelecekte ülke yönetiminde etkin olmak isteyen gençler lise ve üniversite yıllarında münazara oyunuyla ilgilenmişler.

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