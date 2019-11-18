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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:/

400 bin öğrenciye ‘özel’ eğitim

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimini sağladı. Bu dönemde tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü.

400 bin öğrenciye ‘özel’ eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların her türlü sosyal hak ve eşit eğitim fırsatlarından yararlanması, toplumsal yaşantıyla bütünleşme ve sosyal becerilerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürüten bakanlık, bu kapsamdaki eğitim hizmetlerini kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okullarıyla evde veya hastanede eğitim yoluyla yürütüyor. Çalışmalarda, çocukların özel eğitim ihtiyacı olmayan akranlarıyla en az düzeyde sınırlandırılmış eğitim ortamlarına erişiminin sağlanması esas alınıyor.

1306 ÖZEL EĞİTİM OKULU VAR
MEB verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda eğitim aldı. Kaynaştırma yoluyla eğitimine devam edemeyecek durumdaki özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için de özel eğitim okulları hizmet veriyor. Bakanlık tarafından açılan bu okullar, işitme engelliler, görme engelliler, bedensel engelliler, hafif düzeyde zihinsel engelliler ve ağır düzey zihinsel engelliler için öğrencilerin özel gereksinimlerine göre ayrı ayrı tasarlanıyor. Bu çerçevede geçen eğitim öğretim yılında anaokulu düzeyinde 44 okulda 2 bin 110, ilkokul düzeyinde 405 okulda 12 bin 45, ortaokul düzeyinde 413 okulda 12 bin 204, lise düzeyinde ise 444 okulda 25 bin 951 öğrenciye eğitim verildi. Böylelikle 1306 özel eğitim okulundan 52 bin 310 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yararlandı.

65 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA
Yarı zamanlı kaynaştırma hizmetinin sunulduğu özel eğitim sınıflarında ise 65 bin 399 öğrenciye eğitim verildi. Ayrıca sağlık problemleri nedeniyle okula gidemeyen 10 bin 725 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci evlerinde, 1488 öğrenci de hastane sınıflarında eğitim aldı. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimi sağlandı.

12 BİN DESTEK EĞİTİM ODASI
Öte yandan MEB tarafından tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için açılan 12 bin 807 destek eğitim odası bulunuyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında destek eğitim odalarında 44 bin 206 öğrenciye 73 bin 27 öğretmen ile destek eğitim hizmeti verildi. Bu dersliklerin belirlenen standartlara ulaştırılması için fiziki ortam, eğitim materyalleri ve donatım malzemeleri yenileme çalışmaları kapsamında 79 destek eğitim odası standardizasyonu tamamlandı.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE ‘UYGULAMA EVİ’
Özel eğitim kurumlarının teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin sunulan hizmetlerden daha fazla yararlanmasına yönelik 38 meslek atölyesinin donatımını yapan bakanlık, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ya da otizmi olan bireylerin temel yaşam becerilerini kazanmaları amacıyla özel eğitim uygulama okullarına 16 ‘uygulama evi’ yaptı. Bakanlık, eğitim müfredatındaki değişimlere paralel olarak tüm özel eğitim programlarını da güncelledi.

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