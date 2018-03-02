40 yıllık eğitimciden velilere okul seçim tüyoları

450 eğitim kurumunda 14 bin çalışanı ve 200 bin öğrencisi var. İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığı’nı da yürüten Taşel, dün neredeyse tüm özel okul sektörü temsilcilerini bir araya topladı.



Cemile Sultan Korusu’nda yapılan toplantıya Türkiye Özel Okullar Derneği, TÖDER, ÖZDER, ÖZKUR-BİR, ÖZDEBİR, KÜLTÜR-BİR üyesi okul kurucuları katıldı.



Belki de ilk kez özel öğretim kurumlarının kurucuları bu kadar geniş katılımla bir araya geldi. Toplantıda 250 kişiye konuşma yapan Taşel, 5 yıl önce yüzde 2.7 olan özel okullaşma oranının yüzde 8’e çıktığını ve bunun yüzde 15 olması gerektiğini vurguladı.





Özel okulların hızlı büyürken rekabette kaliteyi düşürmemeye özen göstermesi gerektiği konusunda sık sık uyarıda bulundu.



Taşel’in kuşkusuz en önemli mesajı onlara verirken, velilere de bir çağrısı var: “Bize göre bir okulda başarı, öğrencinin bulunduğu seviyeden daha yukarıya çıkarılmasıdır. Herkesin bu yarışta en önde olması elbette mümkün değil. Ama bir okul aldığı öğrenciyi bir adım yukarıya taşıyabiliyorsa en başarılı okul odur.”



Özel öğretim kurumlarında kalitenin ücretten daha önemli olduğunu vurgulayan Taşel, okul ücretinin kalite ölçüsü olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti.



10 ADIMDA İYİ OKUL

İbrahim Taşel’in okul arayışında olan velilere 10 okul seçim tüyosu ise şöyle:



1) Okulun kurucularının eğitimle ilişkisini ve kuruluş felsefesini inceleyin.

2) Akademik başarısını dikkate alın.

3) Spor, sanat ve kültür alanlarındaki başarısına mutlaka bakın.

4) Yetiştirdiği öğrencilerin kişilik gelişimini izleyin.

5) Öğrenciye değerler kazandırma konusundaki becerisini araştırın.

6) Okulun fiziki yapısı ve sosyal imkânlarını görün.

7) Öğrencilerin sağlığını ilgilendiren servis, yemek, güvenlik gibi yan hizmetlerini iyi sorgulayın.

8) Mezunlar derneği mensuplarını yani okulun lobi gücünü irdeleyin.

9) Yabancı dil eğitimi hakkında iyi bilgi alın.

10) Eğitim öğretim kadrosu ve en önemlisi öğretmen kalitesinin kişilik ve bilgi birikimini mutlaka soruşturun.