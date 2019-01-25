4 yeni fakülte kuruldu, 3 yüksekokul kapatıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Bolu Abant İzzet Baysal ile Yalova üniversiteleri bünyesinde dört yeni fakülte kuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki üç yüksekokul ise kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2019 tarihli sayısında yer alan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde sağlık bilimleri ile turizm; Yalova Üniversitesi’nde ise sağlık Bilimleri ile spor bilimleri fakülteleri kuruldu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.
Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin adı, Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.
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