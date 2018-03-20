4 okulun altına ‘son dakika’ otoparkı

Eleştirilere yanıt veren AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter ise, bu projelerin depreme dayanıksız okulların güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirterek, “Yönetmelik 1 Haziran’da geçecek. Yönetmeliğin bana tanıdığı hakkı siyasi olarak kullanıyorum. Meclis karar verecek bu planların yapılıp yapılmamasına” diye konuştu.

TOPLAM 1.031 ARAÇLIK

Beşiktaş’taki Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu yerine 12 derslikli ve altı 124 araçlık otoparklı okul yapılacak. Otoparkı 29 yıl İBB işletecek. Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu yıkılıp 25 derslikli, 124 araçlı; Anafartalar İlköğretim Okulu yerine 32 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) ve 380 araçlık otoparklı okul yapılacak. Ataşehir Kız Anadolu İHL yerine 31 derslikli Kız Anadolu İHL ve 403 araçlık otoparklı okul inşa edilecek.