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    4 okulun altına ‘son dakika’ otoparkı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    20.03.2018 - 01:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı, haziranda uygulanacak yeni otopark yönetmeliği devreye girmeden, üçü Beşiktaş’ta, biri Ataşehir’deki dört okulun altına otopark yapılması kararını onayladı. CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, “Yeni yönetmelik okul altına otopark yapılmasını sakıncalı bulmuş. Nedir bu acelecilik? Yönetmelik yürürlüğe girene kadar ne geçirsek kârdır deniyor. Hemen geri çekilmeli” diyerek karara karşı çıktı.

    Eleştirilere yanıt veren AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter ise, bu projelerin depreme dayanıksız okulların güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirterek, “Yönetmelik 1 Haziran’da geçecek. Yönetmeliğin bana tanıdığı hakkı siyasi olarak kullanıyorum. Meclis karar verecek bu planların yapılıp yapılmamasına” diye konuştu.

    TOPLAM 1.031 ARAÇLIK

    Beşiktaş’taki Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu yerine 12 derslikli ve altı 124 araçlık otoparklı okul yapılacak. Otoparkı 29 yıl İBB işletecek. Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu yıkılıp 25 derslikli, 124 araçlı; Anafartalar İlköğretim Okulu yerine 32 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) ve 380 araçlık otoparklı okul yapılacak. Ataşehir Kız Anadolu İHL yerine 31 derslikli Kız Anadolu İHL ve 403 araçlık otoparklı okul inşa edilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , İstanbul Büyükşehir Belediye , otopark
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