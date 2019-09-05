4 milyonu aşkın öğrencinin uyum eğitimi başladı
Yeni eğitim yılının ilk zili 9 Eylül’de çalacak. Ancak anaokulu ve birinci sınıf ile orta ve liseye bu yıl başlayacak 4 milyon 300 bin öğrencinin iki günlük uyum eğitimi başladı.
2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu ve birinci sınıf ile orta ve liseye bu yıl başlayacak toplam 4 milyon 300 bin öğrenci için uyum eğitimi başladı. İki gün sürecek uyum eğitiminin ardından 9 Eylül Pazartesi günü de yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen ders başı yapmış olacak. Bazı özel okullarda ise eğitim 2 Eylül Pazartesi günün itibaren başladı. Bu okullarda okuyan öğrenciler, diğerlerinden bir hafta önce yaz tatiline çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2019-2020 akademik takvim şöyle:
Birinci dönem: 9 Eylül-17 Ocak
Yarıyıl tatili: 20 Ocak-31 Ocak
İkinci dönem: 3 Şubat-19 Haziran
İkinci dönem yarıyıl tatili: 6 Nisan-10 Nisan
İkinci dönem ikinci yarı: 13 Nisan-19 Haziran
2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlangıcı: 7 Eylül
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