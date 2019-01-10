4 fakülte ve 3 enstitü kuruldu
10 Ocak’ta Resmi Gazete’de yer alan karara göre yedi üniversitede; dört fakülte ve üç enstitüsü kuruldu. Yedi üniversitede ise dokuz enstitü, üç yüksekokul ve bir fakülte kapatıldı.
Resmi Gazete’nin 10 Ocak sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre yedi üniversitede; dört fakülte ve üç enstitüsü kuruldu. Yedi üniversitede ise dokuz enstitü, üç yüksekokul ve bir fakülte kapatılmasına ise karar verildi.
İŞTE O ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER
|ÜNİVERSİTE ADI
|KAPATILAN ENSTİTÜ, FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|Tavşanlı Turizm İşletmecilği Otelcilik ve Yüksekokulu
|Erciyes Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Enstitüsü
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Sosyal Bilimler Enstitüsü
|Hacettepe Üniversitesi
|Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Eğitim Bilimleri Enstitüsü
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Fen Bilimleri Enstitüsü
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Enstitüsü
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Sosyal Bilimleri Enstitüsü
|Kadir Has Üniversitesi
|Fen Bilimleri Enstitüsü
|Kadir Has Üniversitesi
|Sosyal Bilimleri Enstitüsü
|ÜNİVERSİTE ADI
|KURULAN ESTİTÜ, FAKÜLTE
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|Hacettepe Üniversitesi
|Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Turizm Fakültesi
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|Kadir Has Üniversitesi
|Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|İslami İlimler Fakültesi
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