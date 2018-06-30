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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
30.06.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

4 dakikayla YKS’ye giremedi

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İstanbul Üniversitesi’nde YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girecek olan bir aday, 4 dakika geç kaldığı için sınav binasına alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) İstanbul Üniversitesi’nde katılacak olan bir aday 4 dakikayla sınavı kaçırdı. Koşarak ana kampüse giren adayın, bir süre sonra ana kapıdan çıktığı görüldü. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, denemek için tekrar YKS’ye katıldığını belirten aday, İstanbul Üniversitesi’ndeki sınav binasına gittiğinde görevliler tarafından 4 dakika geç kaldığı gerekçesiyle içeri alınmadığını söyledi. Aday, “Hata benim” diyerek kampüsten uzaklaştı.

İKİ DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA GİREMEDİ
YKS adaylarından Yiğitcan Gürcü de, iki dakika geciktiği için sınava giremedi. Bu yıl ilk kez üniversite sınavına katıldığını belirten Gürcü, “Bir-iki dakika gecikmişim almadılar. Koşarak gittim. Kapıları açmaya çalıştım açılmadı. Kaçırdın dediler. Birkaç kişiye sordum artık giremezsin dediler. Çok iyi olmasa da sınava hazırlanmıştım. Evden biraz geç çıkmışız. Bu kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Seneye artık” diye konuştu.

ÖSYM, geçen yıldan itibaren bütün sınavlarda '15 dakika kuralı’nı uyguluyor. Adayların sınav binalarına girişi 15 dakika önce durduruluyor. Saat 10.15’te başlayan TYT için de adaylar 10.00’dan itibaren sınav salonlarına alınmadı.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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