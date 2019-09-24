3’üncü ‘Danimarka Çocuk Festivali’ yapıldı
Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Danimarkalı şirketler tarafından düzenlenen ‘Danimarka Çocuk Festivali’nin 3’üncüsü yapıldı. Festivalin amacı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan ‘İklim Eylemi, Temiz Su, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklara’ katkıda bulunmak.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencilerine özel olarak gerçekleştirilen ‘Danimarka Çocuk Festivali’nin 3’üncüsü gerçekleşti. Festival, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Danimarkalı şirketler tarafından yapılıyor. Öğrenciler festivalde; delikli paraşüt oyunu, çevreci bowling, dans gösterileri, DJ performansları, Bir Varmış Bir Yokmuş Andersen'den Masallar, Viking oyunu ve Yapboz Oyunu gibi birçok aktiviteye ve atölyeye katıldı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYAYLA BULUŞTULAR
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling ve Darüşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu’nun katıldığı festivalde, Darüşşafaka öğrencileri yaratıcı atölyelere, aktivitelere ve söyleşilere katılarak sürdürülebilir dünyayla buluştu. Bu buluşmayla iklim eylemi, aktif bir yaşam, geri dönüşü, ileri dönüşüm, erişilebilir ve temiz enerji gibi konularda bilinçlendiler. Festivalde; ‘Sürdürülebilir Heykel Atölyesi’, ‘Kendi Tişörtünü Tasarla’, ‘Grafiti Duvarı’, ‘Bir Gün Sanatçı Olun’ ve ‘Boncuk Tasarımı’ etkinlikleriyle çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulundu. ‘İklim Oyunları’, mevsimlerin oluşumu ve yaşanan hava olaylarını deneyimlerken, ‘Terraryum Tasarım Atölyesi’, ‘Geri Dönüşümlü Bitki Yatağı’ ve ‘İleri Dönüşüm Atölyesi’yle de çocukların toprağa dokunmaları ve doğayı keşfetmelerini sağladı.
‘DARÜŞŞAFAKA’YA HAYRAN KALDIM’
Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, festivalde şunları söyledi:
“Darüşşafaka’yı ilk duyduğumda çok etkilendim. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ‘Nitelikli Eğitim'i uygulayan bu okula hayran kaldım. Bugün temiz su ve çevre, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler gibi önemli kalkınma hedeflerine yaklaşmak için şirket ve organizasyonlarla bir araya geldik. Bu hafta AB İklim Diplomasi haftası ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, bizim festivalimiz gibi çeşitli aktiviteler olacak.”
‘İYİ BİR GELECEK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ’
Darüşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ise “Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk kavramının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Danimarka çocuk şenliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın her alanda güvenli bir ortamda yaşama ve öğrenme hakkı, yaratıcılık, sağlıklı yaşam, temiz enerji, iklim değişikliği gibi konularda bilinçlendirilmesi ve daha iyi bir gelecek yaratmak adına sorumluluk almasını sağlayan bu etkinliğin bir parçası olmak bizler için çok değerli” dedi.
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